Policial

Encuentran a la madre acusada de abandonar a su bebé; fue trasladada a la Felcc

El pasado lunes, una mujer abandonó a su bebé en la avenida Ana Barba, la madre fue captada por cámaras de seguridad. Hoy, la mujer fue trasladada a la Felcc

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 12:12

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles, pasadas las 11:00 de la mañana, se confirmó que la madre de un bebé abandonado fue encontrada y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde prestará su declaración y será puesta a disposición del Ministerio Público. La información fue confirmada por Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de diciembre, alrededor de las 09:00, cuando la mujer dejó a su bebé en la avenida Ana Barba, entre el primer y segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor fue abandonada en la acera, frente a un domicilio.

Fueron los vecinos quienes, al escuchar el llanto de la bebé, alertaron de inmediato a las autoridades. Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia acudió al lugar y la menor fue puesta bajo su resguardo, activando los protocolos de protección correspondientes.

Se espera que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia brinde una conferencia de prensa a las 12:30 para detallar más información sobre el caso.

