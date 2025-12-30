Identifican a la madre de la bebé abandona en Santa Cruz y piden que se presente ante las autoridades

Las autoridades han logrado identificar plenamente a la mujer que abandonó a su bebé de entre tres y cuatro semanas en la zona de la calle Ana Barba, gracias al análisis de cámaras de seguridad y denuncias ciudadanas. Raúl Yaveta, Jefe de la Defensoría de la Niñez, instó a la progenitora a que "se apersone por la Defensoría o la Felcv" en las próximas horas para explicar las circunstancias detrás de este hecho.

Aunque la identidad ya ha sido establecida, la madre aún no ha sido contactada directamente por los equipos de rescate social. Yaveta enfatizó que es vital su comparecencia para evaluar la situación de riesgo y determinar si existen familiares, que puedan hacerse cargo de la protección de la menor.

La niña, que fue hallada por vecinos entre el césped y una barda, ya se encuentra bajo resguardo en un hogar de niños tras recibir el alta hospitalaria. "Gracias a Dios ha sido una situación con suerte porque fue encontrada de manera oportuna", señaló el vocero, quien confirmó que el caso ya está bajo conocimiento del Juez de la Niñez.

Este abandono marca el octavo caso registrado en lo que va del 2025, una cifra que preocupa a las instituciones de protección infantil. La Defensoría aseguró que brindará asesoría legal y psicológica a cualquier familiar que conozca de casos similares e instó a presentarse para evitar más casos como este.

