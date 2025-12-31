Justicia rechaza apelación de Arce Catacora; permanecerá en San Pedro

La defensa del expresidente Luis Arce presentó una apelación sobre la detención preventiva que cumple en la cárcel de San Pedro, la cual la justicia resolvió rechazarla, ratificando que el exmandatario deberá permanecer cinco meses detenido por el caso del Fondo Indígena.

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, informó que el pasado viernes la Sala Penal Cuarta determinó mantener la detención preventiva de Arce por existir riesgos procesales en la etapa de investigación.

Cardozo también señaló que en los próximos días los investigadores presentarán un primer informe donde se podría ampliar la investigación a alrededor de diez personas más, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo.

Luis Arce es investigado por presunta participación en el desvío de recursos del Fondo Indígena a cuentas particulares cuando él cumplía las funciones de ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión del expresidente Evo Morales.

