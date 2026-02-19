Postulantes a la Normal se entierran parcialmente para exigir más cupos en Santa Cruz

Una protesta poco común se registró este jueves en inmediaciones de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde postulantes a la Normal se enterraron parcialmente, dejando solo la cabeza fuera de la tierra, como medida de presión para exigir la habilitación de más cupos de ingreso.

Los aspirantes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de examen de admisión, tanto en la evaluación como en la publicación de resultados, señalando que varias calificaciones habrían afectado su posibilidad de ingresar.

“Claro que sí, hemos visto varias irregularidades que se han hecho durante el proceso de examen de admisión. No solamente en el proceso, también en los resultados, los cuales han afectado a varios postulantes. Quizás las notas han afectado para no ingreso”, manifestó una de las protestantes.

La estudiante aseguró que enviaron varias cartas a las autoridades, incluida la ministra del área, pero según indicó no recibieron respuesta. “Hemos mandado varias cartas, no solo nosotros, sino varios departamentos. Ninguna ha sido respondida. Entonces, la ministra solo está sacando mensajes de felicitaciones señalando que todo el proceso ha sido evaluado. Efectivamente, pero no es así”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la medida busca que sus demandas sean escuchadas y que se revisen las supuestas irregularidades en las calificaciones. “Solo solicitamos que se haga una respuesta realmente a nuestras demandas”, agregó.

Consultados sobre si permanecerán en el lugar hasta recibir atención de las autoridades, los postulantes respondieron que mantendrán la protesta hasta que exista un pronunciamiento oficial. “No nos vamos a levantar de aquí hasta que se escuchen realmente nuestras voces y nuestras peticiones”, concluyó la manifestante.

Hasta el cierre de este informe, no se conocía una postura oficial por parte de las autoridades educativas respecto a las denuncias ni sobre la ampliación de cupos solicitada.

