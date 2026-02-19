Un momento histórico: así es la corona de Reina Hispanoamericana 2026

La noche de este domingo quedó marcada como un momento especial dentro del certamen Reina Hispanoamericana. Se realizó la presentación oficial de la nueva corona que llevará la ganadora de la edición 2026, una pieza que simboliza evolución, fuerza y continuidad del legado del concurso.

La joya fue diseñada por el reconocido orfebre Alejandro Arraiz, quien plasmó en cada detalle la esencia, elegancia y grandeza que caracteriza al certamen internacional.

La corona destaca por su fino trabajo artesanal y por representar el crecimiento y la proyección de la mujer hispanoamericana en el mundo.

Embajadoras del turismo boliviano

Durante las últimas semanas, las candidatas no solo compitieron por títulos previos, sino que también se convirtieron en embajadoras del turismo boliviano.

La actual Miss Bolivia, Eugenia Redin, expresó su orgullo por acompañar a las participantes en recorridos que mostraron la riqueza cultural e histórica del país, desde la tradición de Sucre hasta la modernidad de La Paz.

Gran final este 21 de febrero

El evento principal se llevará a cabo el 21 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde se elegirá a la nueva Reina Hispanoamericana 2026 en una noche que promete resaltar belleza, talento y unidad regional.

La gala podrá seguirse a través de la señal de Red Uno.

Una noche de brillo, emoción y tradición que marcará el inicio de un nuevo reinado.

Mira la programación en Red Uno Play