Fijan precios referenciales para graderías y sillas en el Corso de Corsos 

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, informó que se establecieron precios sugeridos para el alquiler de graderías y sillas para el Corso de Corsos con el fin de evitar cobros excesivos y proteger a la población.

Detalló que el costo mínimo recomendado para graderías oscila entre 80 y 180 bolivianos, mientras que el alquiler de sillas debería situarse entre 50 y 150 bolivianos, dependiendo de la ubicación y los servicios adicionales que se ofrezcan.

“Hemos tenido reuniones permanentes con la Unidad de Recaudaciones y con las comerciantes, y se han sugerido precios. El año pasado hubo excesos y, de acuerdo a la normativa, se va a sancionar cuando los costos sean demasiado elevados”, señaló.

La aclaración se hizo en el marco de la presentación del plan de trabajo de la Alcaldía de Cochabamba con miras al Gran Corso de Corsos.

Navia explicó que algunos espacios incluyen servicios adicionales como baños o la entrega de souvenirs, lo que puede influir en el precio final. Sin embargo, aclaró que cualquier incremento debe justificarse y no exceder lo razonable según la oferta y la demanda.

Advirtió además que quienes abusen en el cobro por el alquiler de graderías o sillas serán sancionados con la no participación ni adjudicación del sitio el próximo año.

La Intendencia pidió a la ciudadanía presentar denuncias formales en caso de identificar cobros excesivos, las cuales serán evaluadas una vez concluido el evento para aplicar las sanciones correspondientes.

En redes sociales ya circulan diversas ofertas para el alquiler de graderías y sillas, con precios que van desde 150 hasta 260 bolivianos por persona, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos, cifras que superan los rangos sugeridos por la Alcaldía.



