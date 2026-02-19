La Paz: represas Pampalarama y Chacaltaya alcanzan su máxima capacidad por intensas lluvias

Las intensas lluvias mantienen en máxima capacidad a las principales represas que abastecen a La Paz, principalmente las presas de Pampalarama y Chacaltaya que se encuentran con rebalse, lo que obliga a reforzar la vigilancia en los ríos que atraviesan la ciudad.

“Nosotros tenemos las presas en las cabeceras de la ciudad. Actualmente la presa de Pampalarama y Chacaltaya se encuentran con rebalse”, explicó Eduardo Orellana, técnico del Sistema de Alerta Temprana de la Alcaldía de La Paz.

Dijo que el aumento del caudal es comunicado oportunamente para activar medidas preventivas en los principales afluentes paceños.

El monitoreo incluye al río Incahuaca, que aporta a los sectores de Irpavi y Orkojahuira, donde también existe la posibilidad de rebalse en los próximos días si continúan las precipitaciones.

Consultado sobre el nivel de almacenamiento, la autoridad ratificó que están al 100% de su capacidad. No obstante, aclaró que esta situación también representa una noticia positiva para el abastecimiento de agua.

“Llegarían a ser buenas noticias para la ciudad de La Paz. Claro, eso nos garantizaría que no tendríamos escasez este año”, sostuvo, al destacar que EPSAS remite reportes semanales que permiten realizar el seguimiento correspondiente.

Sin embargo, también dijo que el incremento del caudal en cabecera puede generar riesgos en zonas urbanas. En el caso del río Choqueyapu, uno de los principales de la ciudad, el nivel habitual del agua oscila entre 10 y 20 centímetros.

“Con el rebalse que aporta en cabecera, esto llega a tener de 30 a 40 centímetros. Y si se genera una lluvia en la parte media, puede generar un desborde ya en la parte baja, que sería toda la parte del Choqueyapu, la parte del centro bajando hacia Obrajes, y ahí ya se tiene ese cuidado respectivo”, explicó.

Orellana dijo que, hasta el momento, no se registraron lluvias de intensidad extrema en los últimos días, aunque no se descarta que puedan presentarse nuevos episodios.

