Cierran residenciales en Cochabamba por irregularidades sanitarias antes del Corso de Corsos

La Intendencia Municipal de Cochabamba clausuró al menos dos residenciales en el centro de la ciudad tras evidenciar graves irregularidades sanitarias durante un operativo de control previo al Corso de Corsos.

El jefe de Defensa al Consumidor de la Intendencia, Enrique Viscarra, informó que en la inspección se detectó falta de higiene y deficiencias que ponen en riesgo la salud de los huéspedes.

Sostuvo que en el primer establecimiento, ubicado en la calle México, se identificó que no existía renovación permanente de la ropa de cama y que algunas personas dormían en sábanas ya utilizadas.

Además, mencionó que se constató que el agua era turbia, los ambientes carecían de ventilación adecuada y no había dispositivos apropiados para la eliminación de basura.

“Se han identificado irregularidades importantes. Incluso se encontraron fluidos en protectores de colchones y sábanas, por lo que esta calidad de servicio no está dentro del estándar exigido por el municipio”, señaló.

Indicó que el objetivo no es solo sancionar, sino también lograr que los administradores corrijan las observaciones y cumplan con las normas sanitarias.

Los operativos forman parte de un plan de control que incluye al menos tres intervenciones en distintos alojamientos y hostales de la ciudad, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para los visitantes que llegarán a Cochabamba durante las actividades del Carnaval.

