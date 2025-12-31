TEMAS DE HOY:
Policial

Madre de bebé abandonada no recuerda lo ocurrido, según la Defensoría

Según el representante de la Defensoría de la Niñez, se desconoce si la mujer se encontraba bajo efectos de alguna sustancia. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 13:42

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

La jornada de este miércoles, la madre de la bebé abandonada en la jardinera de una vivienda ubicada en la calle Ana Barbara, se presentó ante las autoridades para brindar su declaración informativa. Según Carlos Yabeta, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la progenitora señaló no recordar haber abandonado a la menor. 

 

A pesar de sus declaraciones, la Defensoría indicó que no existe un justificativo para el abandono, por lo que la madre fue aprehendida y puesta a disposición del Ministerio Público. Se desconoce si la mujer se encontraba bajo efectos de alguna sustancia y no brindó mayores explicaciones sobre su conducta.

Mientras tanto, la menor continúa bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y se espera que familiares directos, como abuelos o tíos, se presenten para hacerse cargo de la bebé. La investigación seguirá su curso y el fiscal asignado determinará si la madre debe ser llevada a un juez cautelar.

 

