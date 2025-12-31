Analista señala que Del Castillo debe responder por hechos ocurridos durante su gestión en Gobierno

El analista en seguridad y defensa, Jorge Santisteban, afirmó que el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debe responder por diversos hechos registrados en el país durante el tiempo en que ejerció funciones en el Gobierno del expresidente Luis Arce.

Santisteban mencionó, entre otros aspectos, el episodio protagonizado por Juan José Zúñiga, así como lo que calificó como la “proliferación de organizaciones criminales” durante los gobiernos de Arce y Evo Morales.

En ese contexto, sostuvo que las autoridades deberían iniciar investigaciones de oficio contra Del Castillo por cada acción que no se ejecutó y por cada presunto hecho delictivo ocurrido bajo su gestión.

“Zúñiga implica a Del Castillo en el famoso ‘golpe de Estado montado’. Además, se permitió que las mafias se hagan cargo del Estado y aparece un Sebastián Marset haciendo amagues de confrontación con el ministro, lo que era un teatro. Asociación delictuosa, organización criminal y otros delitos deben ser investigados, pero no lo han convocado a declarar”, cuestionó el analista.

En relación con la liberación de Del Castillo tras un incidente por presunto impedimento al control policial, Santisteban consideró que esa acción no ameritaba una detención formal, lo que explicaría, a su criterio, por qué el Ministerio Público no presentó una acción penal.

“Fue una detención en la que los funcionarios cumplieron su labor, pero la Fiscalía no podía hacer nada más porque no existían elementos de convicción; solo correspondía rectificar las normativas vulneradas”, concluyó.

