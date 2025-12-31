Abogado de Camacho aclara que acción de libertad no impide investigar penalmente a Del Castillo

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que la acción de libertad que favoreció al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, no impide que este sea investigado penalmente.

La aclaración surge tras la denuncia presentada recientemente por el gobernador cruceño contra Del Castillo, a la que se suma otra acción legal interpuesta por la familia de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc).

Respecto a la denuncia por el presunto secuestro del gobernador Camacho, el abogado explicó que el proceso fue trabajado durante varios meses, con la recolección de pruebas e indicios, con el objetivo de evitar que el Ministerio Público desestime la causa.

“Cronológicamente, la denuncia debió presentarse el 28 de diciembre, cuando se produjo el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho; sin embargo, esa fecha cayó domingo y no se pudo realizar el trámite, y el lunes surgieron otros inconvenientes”, explicó el jurista.

Camacho aclaró además que esta no es la primera denuncia presentada por la defensa del gobernador contra Del Castillo y aseguró que no esperaron a que dejara el cargo de ministro de Gobierno para iniciar acciones legales.

La denuncia incluye los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, tortura, vejaciones y secuestro.

