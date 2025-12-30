Estos son los delitos por los que Camacho denuncia a Del Castillo

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia penal contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, en la que detalla siete presuntos delitos vinculados a la aprehensión y traslado de la autoridad cruceña el 28 de diciembre de 2022. Red Uno tuvo acceso al documento presentado ante la Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia presentada por la defensa legal de Camacho, estos son los siete delitos que se atribuyen al exministro de Gobierno:

Privación de libertad, tipificada en el artículo 292 del Código Penal, con la agravante de haberse cometido presuntamente por un funcionario público en ejercicio de funciones y con abuso de autoridad.

Desaparición forzada de personas, prevista en el artículo 292 Bis del Código Penal, en grado de investigación, ante la presunta restricción de libertad acompañada de ocultamiento o negación de información sobre el paradero del gobernador, agravada por la condición de funcionario público.

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, establecida en el artículo 153 del Código Penal, por la presunta emisión o ejecución de órdenes contrarias a la norma constitucional y al ordenamiento legal vigente.

Incumplimiento de deberes, contemplado en el artículo 154 del Código Penal, por supuestamente omitir, rehusar o retardar actos propios de sus funciones de manera ilegal.

Vejaciones y torturas, según el artículo 295 del Código Penal, por el presunto uso excesivo de la fuerza y la aplicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contravención al artículo 15 de la Constitución Política del Estado.

Desobediencia a resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional, tipificada en el artículo 179 Bis del Código Penal, por no cumplir de forma exacta resoluciones judiciales emitidas en procesos de defensa constitucional.

Secuestro, previsto en el artículo 334 del Código Penal, por la presunta privación de libertad con el objetivo de obtener una ventaja o concesión política como “precio” de dicha privación.

La denuncia fue presentada mientras Eduardo Del Castillo se encuentra aprehendido, luego de ser interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba viajar al extranjero. La Fiscalía informó que en un plazo de 24 horas se definirá su situación jurídica.

