Abogado de Camacho presenta denuncia contra Eduardo Del Castillo

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Departamental contra el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien se encuentra aprehendido por el presunto secuestro del gobernador cruceño ocurrido el 28 de diciembre de 2022.

Camacho informó que la denuncia se fundamenta en los hechos registrados durante la aprehensión y posterior traslado del gobernador cruceño a la ciudad de La Paz, caso que, según señaló, constituye un presunto secuestro.

“La denuncia contra el exministro son por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, el tipo penal de secuestro, tortura, vejámenes y trato inhumano en contra del gobernador cruceño”, indicó Camacho, al salir de la Fiscalía.

El exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue aprehendido este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba viajar al extranjero junto a su familia, por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial.

Desde la Fiscalía Departamental confirmaron que en un plazo de 24 horas un fiscal asignado al caso definirá la situación jurídica del exministro Del Castillo, conforme a procedimiento y normativa vigente.

