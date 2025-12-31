La mañana de este martes 31 de diciembre, después de las 9:00, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el kilómetro 12 de la Doble Vía a La Guardia, a la altura del sector donde operan los dragueros porongueños.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue hallado en las inmediaciones de una pequeña isla formada por arena en medio del río. En las imágenes registradas en el lugar se observa vegetación y matorrales cercanos, sin embargo, el cuerpo no se encontraba atrapado entre ellos, sino a unos metros.

Llamó la atención de quienes llegaron al sitio que el nivel del agua no aparenta ser profundo, lo que genera interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Al lugar está llegando el personal correspondiente para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo se produjo el fallecimiento.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas exactas del deceso.

