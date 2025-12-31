TEMAS DE HOY:
¿Ya compraste tus uvas? Conozca los precios y cómo realizar la popular cábala en Año Nuevo

Las uvas se han convertido en una fruta infaltable en estas fechas y son una de las más adquiridas para despedir el año viejo y dar la bienvenida al 2026.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 9:34

Santa Cruz, Bolivia

Con la llegada del Año Nuevo, muchas familias mantienen vivas las cábalas que buscan atraer buenos deseos para los próximos meses. Una de las más conocidas es comer 12 uvas al momento de recibir el nuevo año, cada uva simboliza un deseo por mes.

En mercados como el Antiguo Abasto, la venta de esta fruta se incrementa en vísperas de Año Nuevo. Los precios oscilan entre 15 y 30 bolivianos el kilo, y los compradores aseguran que se mantienen accesibles.

Las uvas se han convertido en una fruta infaltable en estas fechas y son una de las más adquiridas para despedir el año viejo y dar la bienvenida al 2026. Pero, ¿de dónde surge esta tradición que se repite año tras año?

Una de las teorías se remonta a 1909, cuando una abundante cosecha de uvas en la comarca alicantina del Valle del Vinalopó llevó a los agricultores a comercializarlas como “las uvas de la suerte”. Otra versión indica que la costumbre nació a finales del siglo XIX como una forma de burla hacia la aristocracia y como respuesta a disposiciones del Ayuntamiento de Madrid, según reportes de la agencia EFE.

 

 

 

