A pocas horas de despedir el año, muchas mujeres aprovechan este miércoles como el último día para elegir el outfit con el que recibirán el Año Nuevo. En ferias y mercados de la ciudad, los comerciantes aseguran que las prendas con brillos, transparencias y escotes se han convertido en las más solicitadas.

Los vestidos y blusas de color blanco encabezan las ventas, ya que para muchas personas simbolizan nuevos comienzos y buenas energías. Sin embargo, no son la única opción que llama la atención de las compradoras. También se observa una alta demanda de vestidos cortos con brillos y escotes en la espalda, ideales para quienes buscan un look más llamativo para la Noche Vieja.

Entre los colores más vendidos se encuentran el blanco, amarillo y rojo. Algunas mujeres optan por el rojo con la esperanza de atraer el amor en el año que comienza, mientras que otras prefieren el amarillo como símbolo de prosperidad y abundancia.

Los comerciantes señalan que, en las últimas horas, la mayoría de las clientes busca prendas atrevidas y sexys, sin dejar de lado los colores tradicionales que cada fin de año vuelven a ser tendencia.



