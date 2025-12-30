Las fiestas de fin de año y el feriado largo incrementaron el movimiento de pasajeros en la terminal Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de personas buscan viajar para reencontrarse con sus familias. Sin embargo, el aumento de la demanda vino acompañado de un fuerte incremento en los precios de los pasajes.

Viajeros que se encontraban en el lugar señalaron su molestia por las tarifas actuales, que superan ampliamente los costos habituales. Uno de los destinos más afectados es La Paz, donde el pasaje alcanza los Bs 500, cuando semanas atrás se comercializaba alrededor de Bs 250.

Una situación similar se registra en los viajes hacia Cochabamba. Actualmente, los boletos se ofertan en Bs 250, pese a que antes el precio rondaba los Bs 180, según relataron pasajeros.

Ante este panorama, los usuarios esperan un pronunciamiento de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con el objetivo de conocer si estos incrementos están autorizados o si se aplicarán controles.

Mientras tanto, el flujo de viajeros continúa en aumento y muchos optan por pagar tarifas más altas para no perder la oportunidad de pasar las fiestas junto a sus seres queridos.

Mira la programación en Red Uno Play