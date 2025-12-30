¡Atención compradores! Estos son los precios de la carne y verduras por fin de año en Santa Cruz

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los precios de productos básicos han registrado incrementos en mercados tradicionales como el Antiguo Abasto. La subida afecta principalmente a carnes y verduras, según reportan comerciantes del sector.

La carne de primera se vende a Bs 76, la de segunda a Bs 65, el keperí a Bs 75, lomito a Bs 80 y las polleritas a Bs 55. Los vendedores explican que este aumento es habitual en la temporada navideña, pero que este año se agrava por la eliminación de la subvención al combustible, lo que encarece el transporte de productos.

El precio de la papa harinosa y la cebolla también se elevó. La arroba de cada una puede llegar hasta Bs 75, aunque hay opciones más económicas a Bs 65. En contraste, el pollo bajó ligeramente: el kilo se ofrece a Bs 17, tras una caída diaria de aproximadamente 50 centavos en semanas recientes.

A pesar del encarecimiento, los comerciantes aseguran que las compras no han disminuido. La gente continúa abasteciéndose para las celebraciones de fin de año. “La demanda se mantiene aunque los precios suban. Todos quieren festejar en familia”, comentan desde el mercado.

