¿No sabes qué ponerte en Año Nuevo? Estos colores y looks son tendencia

Con la llegada de las fiestas de fin de año, una de las preguntas más comunes es qué vestir para recibir el Año Nuevo. Más allá de la tradición, la moda se convierte en una forma de expresar actitud, energía y nuevos comienzos.

Este 2025 los conjuntos siguen marcando tendencia. Los sastres, tanto clásicos como relajados, se imponen junto a combinaciones más frescas como crop tops con pantalonas o faldas largas. La versatilidad es clave, por eso prendas como blazers estructurados y vestidos midi se adaptan fácilmente a distintos estilos y ocasiones.

En cuanto a los detalles, destacan los toques románticos con volantes, encajes y lazadas. También ganan protagonismo las siluetas voluminosas en faldas y vestidos, con hombreras marcadas y aberturas laterales, además de tejidos ligeros y transparencias que aportan elegancia.

Los colores también juegan un rol importante. El blanco se mantiene como uno de los favoritos para recibir el año, mientras que el amarillo es elegido por quienes buscan prosperidad económica. El verde simboliza salud y equilibrio, el azul transmite calma y confianza, y el negro sigue siendo sinónimo de elegancia y poder, especialmente combinado con accesorios dorados.

