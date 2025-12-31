TEMAS DE HOY:
Ministerio de Salud confirma dos nuevos casos de influenza, variante K

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que se presentaron dos nuevos casos de influenza H3N2, variante K, sumándose cuatro casos a nivel nacional. Los pacientes serian dos menores de edad que se encuentran en Chuquisaca y Santa Cruz.

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 13:10

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que se presentaron dos nuevos casos de influenza H3N2, variante K, sumándose cuatro casos a nivel nacional. Los pacientes serian dos menores de edad que se encuentran en Chuquisaca y Santa Cruz. 

La autoridad de salud declaró que los cuatro pacientes se encuentran estables y reciben atención en sus domicilios. Recalcó que no se debe dejar las medidas de bioseguridad en lugares con mucha afluencia de gente menos ahora en las festividades de año nuevo.

Flores aclaró que todos los Sedes departamentales se encuentran trabajando en la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad, no obstante, pidió a la población tomar más conciencia y retomar las  medidas de bioseguridad. 

 

 

