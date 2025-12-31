TEMAS DE HOY:
Hombre muerto en un baño Del Castillo Camacho

Comunidad

Magisterio Urbano confirma cambios en la malla curricular el 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del componente “Decidir” dentro del sistema de evaluación.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 12:09

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Los cambios en la malla curricular para la gestión 2026 ya fueron aceptados y serán oficializados mediante la Resolución Ministerial 01/2026, que será promulgada por el Ministerio de Educación en enero. Así lo confirmó el dirigente del Magisterio Urbano, Lorenzo Chávez, tras reuniones sostenidas con autoridades educativas.

Chávez informó que varias propuestas presentadas por el sector docente fueron tomadas en cuenta y consideró que las modificaciones representan un avance importante para el sistema educativo. Señaló que en gestiones anteriores existía una excesiva carga burocrática y una constante presentación de informes, situación que con los nuevos ajustes, permitirá priorizar el trabajo académico en aula.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del componente “Decidir” dentro del sistema de evaluación. Este apartado, contemplado en la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez, permitía la autoevaluación del estudiante, aspecto que el sector considera subjetivo. A partir de 2026, la evaluación será más objetiva y enfocada en el rendimiento académico.

Asimismo, el dirigente anunció que la malla curricular tendrá un enfoque más científico y académico. También se planteó la regionalización de contenidos, manteniendo una base común que garantice una formación integral para todos los estudiantes del país.

Otro punto incluido en los cambios está relacionado con la dinámica en las aulas. Según Chávez, se establecerán nuevas disposiciones sobre el acceso de los padres a las clases, con el objetivo de fortalecer la autoridad del maestro y mejorar el desarrollo del proceso educativo.

 

