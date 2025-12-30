¿Cambiará la forma de enseñar en 2026? Esto dice el magisterio urbano

A poco más de un mes del inicio de clases, el Gobierno anunció modificaciones en la malla curricular del sistema educativo, como parte del proceso de actualización de la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Los cambios comenzarán a aplicarse desde el inicio de la nueva gestión escolar.

Desde el magisterio urbano consideran que las modificaciones serán positivas. Lorenzo Chávez, ejecutivo del sector, señaló que los maestros participaron con propuestas y que una de las principales sugerencias es reducir la carga de informes administrativos, con el fin de priorizar el trabajo en aula.

Asimismo, explicó que se plantea devolver autoridad a los docentes para llamar la atención a los estudiantes cuando sea necesario. En cuanto al sistema de evaluación, indicó que ya no se tomará en cuenta la dimensión del “decidir”, y que el proceso se basará en los ejes del “ser”, “saber” y “hacer”.

Otro de los puntos mencionados es establecer límites a la intromisión de los padres de familia en decisiones pedagógicas. Ayer los padres propusieron reducir el calendario escolar y reforzar la calidad educativa, un tema sobre el cual el magisterio urbano evitó pronunciarse.



