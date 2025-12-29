A poco de conocerse la normativa que regirá la gestión educativa 2026, padres de familia expresaron su preocupación y plantearon ajustes al calendario escolar, priorizando el fortalecimiento de la calidad educativa por encima de la cantidad de días de clases.

El dirigente de los padres de familia, Jaime Caraballo, señaló que hasta el momento no se ha presentado la resolución o el instrumento jurídico que normará el próximo año escolar. En ese marco, indicó que el sector tiene varias observaciones y expectativas, especialmente en lo referido al calendario académico.

Caraballo sostuvo que no debería mantenerse el esquema tradicional de 200 días calendario y remarcó que el enfoque debe estar en mejorar los procesos de enseñanza.

“No se trata de dar cantidad, sino calidad a los estudiantes”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por la convivencia dentro de las unidades educativas. Indicó que, pese a la existencia de planes preventivos, aún se registran casos de bullying, además de agresiones físicas y psicológicas entre estudiantes.

Respecto a la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, el dirigente consideró que la norma no es negativa, pero sí requiere ajustes y un proceso de enriquecimiento que permita responder a la realidad actual del país. En ese sentido, sostuvo que la educación debe ser fortalecida de manera integral y advirtió que el nivel educativo continúa siendo bajo, con Santa Cruz entre los departamentos más observados.



Mira la programación en Red Uno Play