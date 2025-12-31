TEMAS DE HOY:
Hospital Sur El Alto inaugura servicio de Hemodiálisis

La sala cuenta con 10 máquinas para poder garantizar al menos 60 pacientes por día.

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 12:56

Foto: Sala de hemodiálisis Hospital del Sur (Captura de video)
El Alto

Este miércoles 31 de diciembre del 2025, en la zona de Cosmos 79 de la ciudad de El Alto, fue inaugurada la sala de servicio de hemodiálisis en el hospital Del Sur con 10 máquinas para poder garantizar al menos 60 pacientes por día. 

La ministra de Salud, la doctora Marcela Flores, durante el acto de inauguración destacó que este servicio ayudará a muchos pacientes que viven no solo en la urbe alteña, sino en todo el departamento. Este servicio estará activo en tres turnos para que los pacientes reciban la atención necesaria.

Flores adelantó que, por instrucciones del presidente Rodrigo Paz, se puede trabajar para priorizar el sistema público y que próximamente se tendrá un fortalecimiento para los servicios oncológicos para los pacientes con cáncer.

La ministra declaró que este hospital "era un elefante dormido por la burocracia de la anterior gestión" y recordó que fue una inversión con financiamiento internacional. El Hospital del Sur de tercer nivel cuenta con 35 especialidades; fue inaugurado en agosto del 2020 en plena emergencia sanitaria por la covid-19 con una inversión alrededor de 500 millones de bolivianos.

