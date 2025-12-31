La tecnología continúa marcando el rumbo del mercado laboral y, de acuerdo con proyecciones realizadas por la inteligencia artificial, algunas profesiones destacarán por su alta demanda y elevados ingresos en 2026. La ciberseguridad se posiciona como una de las áreas mejor remuneradas a nivel global.

Ciberseguridad, será la más demandada, según la IA, los especialistas encargados de proteger sistemas informáticos y datos sensibles frente a amenazas digitales serán clave en los próximos años. En compañías como Google, cargos vinculados a la seguridad informática pueden alcanzar salarios base anuales en Estados Unidos que van desde los 132.000 hasta los 194.000 dólares y otros beneficios adicionales.

Otra de las carreras con mejores perspectivas salariales es la Ingeniería en Inteligencia artificial. Dentro de este campo cobra fuerza la ingeniería de prompts, un perfil cada vez más solicitado.

Profesiones como cirugía y anestesiología continúan liderando los rankings de ingresos. En Estados Unidos, un anestesiólogo puede percibir un salario promedio anual superior a los 350.000 dólares, según datos de Indeed, aunque el monto varía según experiencia y región.

Los abogados especializados en fusiones, adquisiciones y derecho empresarial también figuran entre los profesionales mejor pagados.

La preocupación por el cambio climático ha elevado la demanda de ingenieros ambientales. Su labor es clave en energías limpias, gestión de residuos y sostenibilidad.

La ciencia de datos, es una importante alternativa. Los científicos de datos ayudan a empresas y organizaciones a tomar decisiones basadas en evidencia.

