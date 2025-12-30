La primera operación estadounidense conocida dentro del país tuvo como objetivo un muelle que, según funcionarios de EE.UU., era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes consultadas por el diario New York Times, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la acción y detalló que fuerzas de su país realizaron el primer ataque terrestre en Venezuela como parte de su ofensiva de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro el 29 de diciembre.

Sobre la operación, Trump señaló textualmente:

“Hace dos noches derribamos eso, el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

El presidente de EEUU, reconoció que se trató de una acción militar dirigida contra infraestructura clave del narcotráfico.

Trump agregó que esta operación se suma a más de 29 ataques contra embarcaciones del cartel, un operativo que ya dejó más de 105 muertos en la campaña de EE.UU. contra los narcotraficantes.



