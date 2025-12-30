TEMAS DE HOY:
Internacional

De la calle a un hogar: El perrito viral que “robó” un peluche fue adoptado

El perrito fue encontrado de madrugada 27 de diciembre y llevado a su nuevo hogar, donde ahora recibe cuidado y protección.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

30/12/2025 10:05

FOTO: RRSS

La historia del perrito callejero que se volvió viral en redes sociales tras ser captado jugando con un peluche en una tienda de un centro comercial tuvo un desenlace que emocionó a miles de personas. El cachorro, que hasta entonces vivía en la calle, fue finalmente adoptado por una familia que decidió brindarle una nueva oportunidad.

En el video, que circuló ampliamente en redes sociales, se observa al perrito mordiendo y moviendo un peluche fuera del local. Pese a que trabajadores del lugar intentaron retirarle el juguete, el perrito insistía en no soltarlo, generando ternura entre los transeúntes. La escena motivó a varias personas a organizarse y reunir dinero para comprarle el peluche.

Días después, la noche del viernes 26 de diciembre, se confirmó la mejor noticia. Tras una búsqueda por los alrededores del estacionamiento del centro comercial, el perrito fue encontrado de madrugada y llevado a su nuevo hogar, donde ahora recibe cuidado y protección.

La persona que lo adoptó comparte en redes sociales vídeos del cachorro, mostrando su lado más juguetón y cariñoso, dejando atrás su vida en las calles y comenzando una nueva etapa llena de afecto.
 

 

