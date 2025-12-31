¡Atención conductores! Estos son los controles y multas que rigen desde el 1 de enero de 2026

Desde este 1 de enero de 2026, la Policía Boliviana iniciará controles estrictos en todo el territorio nacional para verificar que los vehículos cuenten con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) vigente y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

Si bien el plazo para realizar la ITV 2025–2026 fue ampliado de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025, las autoridades advirtieron que, a partir del primer día del nuevo año, comenzarán los operativos y la aplicación de sanciones en calles, avenidas, carreteras y trancas.

La ITV es un requisito obligatorio que permite verificar que los motorizados circulen en condiciones adecuadas de seguridad, tanto para conductores como para peatones.

¿Qué pasa si no realizas la ITV?

Circular sin la ITV vigente desde enero de 2026 implica:

Multa inicial de Bs 100

Sanciones por reincidencia que pueden superar los Bs 250

Pago obligatorio de la roseta vencida

Prohibición de circular

Riesgo de nuevas papeletas en controles urbanos y carreteros

¿Por qué es importante cumplir con la ITV?

Además de evitar sanciones, la inspección:

Garantiza mayor seguridad vial

Reduce accidentes por fallas mecánicas

Es un requisito legal obligatorio en Bolivia

¿Dónde se realiza la ITV?

La inspección se lleva a cabo en más de 150 puntos habilitados a nivel nacional, bajo supervisión de la Policía Boliviana.

Los conductores pueden ubicar el punto más cercano ingresando al sitio oficial de la Dirección Nacional de Tránsito.

Costos de la ITV

Vehículos particulares: Bs 30

Vehículos de servicio público: Bs 20

Requisitos indispensables

Para realizar la ITV se debe contar con:

No tener multas pendientes de tránsito

RUAT (original y fotocopia)

Cédula de identidad vigente

Licencia de conducir vigente

Comprobante de pago

Presencia física del vehículo

Accesorios de seguridad obligatorios (botiquín, gata, triángulos, entre otros)

SOAT 2026: obligatorio desde enero

La venta del SOAT 2026 comenzó el 1 de noviembre y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. El seguro entra en vigencia plena desde el 1 de enero de 2026.

Desde UNIVida informaron que, a partir de enero, se realizarán operativos en trancas y puntos estratégicos para verificar que todos los vehículos cuenten con el seguro. En caso de no tenerlo, la compra será obligatoria en el momento del control.

¿Cómo comprar el SOAT?

Los conductores pueden adquirir el seguro de manera:

Digital , a través de la web o la aplicación UNIVida, pagando con QR, tarjeta o Tigo Money

Por WhatsApp , mediante el asistente virtual LUKA

Presencial, en oficinas, farmacias, comercios afiliados y agentes bancarios autorizados

Tras completar la compra, la roseta digital llega directamente al correo electrónico del usuario.

Recomendación final

Las autoridades recomiendan a la población no dejar los trámites para último momento y comenzar el 2026 con toda la documentación en regla, evitando multas, demoras y problemas en los controles policiales.

