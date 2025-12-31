Ministerio de Educación ratifica que las clases comenzarán el 2 de febrero y anticipa cambios

La ministra de Educación, Beatriz García, ratificó que el inicio de clases para la gestión escolar 2026 en todo el país está previsto para el 2 de febrero.

La autoridad informó que el próximo 5 de enero de 2026 se emitirá la Resolución Ministerial 001, norma que regirá a los tres subsistemas educativos y que contendrá todos los detalles sobre la organización del próximo año escolar, con el objetivo central de garantizar 200 días de clases.

García explicó que uno de los principales cambios para la próxima gestión será la reducción de las actividades extracurriculares y de la carga operativa innecesaria para maestros y directores, lo que les permitirá concentrarse en la enseñanza en aula.

Respecto a las protestas protagonizadas por algunos dirigentes del magisterio en rechazo al Decreto Supremo No 5503, la Ministra expresó su plena confianza en que las clases se iniciarán con normalidad en la fecha establecida.

Dijo sentirse confiada en que los dirigentes y maestros de base actuarán con responsabilidad y no sacrificarán el derecho de los estudiantes a la educación. “Los niños y jóvenes no tienen por qué ser los que se perjudiquen”, enfatizó.

Beatriz García reiteró que el Ministerio de Educación mantiene las puertas abiertas al diálogo con todos los actores del sistema educativo, destacando que la única forma de avanzar es poniendo a los estudiantes en el centro de la agenda.

