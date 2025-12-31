TEMAS DE HOY:
Luis Fernando Camacho Infanticidio en Bolivia Feminicidios Bolivia

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Ministerio de Educación ratifica que las clases comenzarán el 2 de febrero y anticipa cambios

La ministra Beatriz García confirmó la fecha de inicio de clases y anunció que el 5 de enero se emitirá la Resolución Ministerial 001.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 19:01

Foto: Ministerio de Educación
Bolivia

Escuchar esta nota

La ministra de Educación, Beatriz García, ratificó que el inicio de clases para la gestión escolar 2026 en todo el país está previsto para el 2 de febrero.

La autoridad informó que el próximo 5 de enero de 2026 se emitirá la Resolución Ministerial 001, norma que regirá a los tres subsistemas educativos y que contendrá todos los detalles sobre la organización del próximo año escolar, con el objetivo central de garantizar 200 días de clases.

García explicó que uno de los principales cambios para la próxima gestión será la reducción de las actividades extracurriculares y de la carga operativa innecesaria para maestros y directores, lo que les permitirá concentrarse en la enseñanza en aula.

 

Respecto a las protestas protagonizadas por algunos dirigentes del magisterio en rechazo al Decreto Supremo No 5503, la Ministra expresó su plena confianza en que las clases se iniciarán con normalidad en la fecha establecida.

Dijo sentirse confiada en que los dirigentes y maestros de base actuarán con responsabilidad y no sacrificarán el derecho de los estudiantes a la educación. “Los niños y jóvenes no tienen por qué ser los que se perjudiquen”, enfatizó.

Beatriz García reiteró que el Ministerio de Educación mantiene las puertas abiertas al diálogo con todos los actores del sistema educativo, destacando que la única forma de avanzar es poniendo a los estudiantes en el centro de la agenda. 

Con información del Ministerio de Educación

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD