Senasir confirma pago de rentas desde este sábado: Conozca los horarios

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) ratificó que el inicio del pago de rentas comenzará este sábado 3 de enero de 2026. El Director General Ejecutivo de la institución, Alberto Bonadona Cossio, informó que se han coordinado esfuerzos para asegurar que el Banco Unión brinde atención en todas sus agencias del país, incluyendo las rurales.

Horarios y puntos de atención

Para evitar contratiempos, es fundamental que los rentistas y derechohabientes tomen nota de los siguientes horarios:

Banco Unión (sábado 3 de enero): Las agencias atenderán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde .

Banco Unión (lunes 5 de enero): La atención continuará en horario extendido de 8:00 a 15:00 .

Puntos externos (Casa del Jubilado y ex Fondo Municipal): Estos centros no realizarán pagos los días 2 ni 3 de enero. Su atención iniciará directamente desde el lunes 5 hasta el miércoles 7 de enero.

Requisitos para el cobro

El Senasir recuerda que, para quienes optan por la modalidad de cobro presencial, la renta permanecerá disponible durante un periodo de 60 días. Al momento de presentarse en ventanilla, el beneficiario debe portar:

Cédula de identidad vigente.

La última boleta de pago.

Se recomienda a la población adulta mayor acudir acompañada y respetar las medidas de seguridad en las entidades financieras para un cobro tranquilo y seguro.

