Senasir confirma pago de rentas desde este sábado: Conozca los horarios

El pago correspondiente a diciembre de 2025 comenzará este 3 de enero de 2026. Se habilitarán agencias en ciudades y zonas rurales para facilitar el cobro a los beneficiarios.
31/12/2025 19:27
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) ratificó que el inicio del pago de rentas comenzará este sábado 3 de enero de 2026. El Director General Ejecutivo de la institución, Alberto Bonadona Cossio, informó que se han coordinado esfuerzos para asegurar que el Banco Unión brinde atención en todas sus agencias del país, incluyendo las rurales.
Horarios y puntos de atención
Para evitar contratiempos, es fundamental que los rentistas y derechohabientes tomen nota de los siguientes horarios:
Banco Unión (sábado 3 de enero): Las agencias atenderán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
Banco Unión (lunes 5 de enero): La atención continuará en horario extendido de 8:00 a 15:00.
Puntos externos (Casa del Jubilado y ex Fondo Municipal): Estos centros no realizarán pagos los días 2 ni 3 de enero. Su atención iniciará directamente desde el lunes 5 hasta el miércoles 7 de enero.
Requisitos para el cobro
El Senasir recuerda que, para quienes optan por la modalidad de cobro presencial, la renta permanecerá disponible durante un periodo de 60 días. Al momento de presentarse en ventanilla, el beneficiario debe portar:
Cédula de identidad vigente.
La última boleta de pago.
Se recomienda a la población adulta mayor acudir acompañada y respetar las medidas de seguridad en las entidades financieras para un cobro tranquilo y seguro.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00