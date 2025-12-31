Buscan a los familiares del hombre hallado muerto dentro de un baño público en la zona Ballivián de El Alto

La Policía Boliviana inició la búsqueda de los familiares de un hombre que perdió la vida este martes al interior de un baño público ubicado en la zona Ballivián. El cuerpo de la víctima, quien aún no ha sido identificada, fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas tras realizarse el levantamiento legal del cadáver.

El hecho se registró cuando el sujeto ingresó a las instalaciones sanitarias. Minutos después, el administrador del lugar escuchó un fuerte golpe proveniente del mingitorio. Al intentar auxiliarlo y no recibir respuesta, se solicitó la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Según el informe del coronel Yoshiro Armendia, el hombre fue encontrado sin signos vitales y con la ropa abajo, lo que sugiere un deceso repentino.

Los informes preliminares señalan que la posible causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio seguido de broncoaspiración. Al momento del hallazgo, el hombre no portaba documentos de identidad, lo que ha dificultado las tareas de notificación a sus allegados.

Descripción para el reconocimiento

Con el fin de facilitar la identificación por parte de sus familiares, las autoridades difundieron las características de la vestimenta que portaba el fallecido:

Edad estimada: Entre 35 y 40 años.

Entre 35 y 40 años. Chompa: Color roja con rayas blancas.

Color roja con rayas blancas. Pantalón: Color negro

Color negro Calzado: Tenis color plomo.

Se pide a la población que, en caso de reconocer estas características o tener un familiar desaparecido con esta descripción, se apersonen a dependencias de la FELCC o a la morgue del Hospital de Clínicas para brindar información.

