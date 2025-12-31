José Luis Torrez, padre del teniente José Agustín Torrez —quien perdió la vida en un operativo fallido de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en 2023—, anunció que formalizará una denuncia penal contra el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y otras exautoridades por la falta de celeridad en la extradición de los presuntos asesinos de su hijo.

Denuncia de inacción estatal

Torrez manifestó su profundo descontento en Que No Me Pierda, señalando que, a pesar de haber proporcionado información precisa sobre el paradero de los sospechosos en Perú, no hubo voluntad política para traerlos al país.

"Lamentablemente ha pasado más de 1 año de esta denuncia que hice respecto a la detención de los peruanos esperando que las autoridades de mi país ejecuten con celeridad la extradición para que ellos vengan a nuestro país y paguen sus delitos como corresponde", dijo.

El padre del oficial relató que él mismo logró ubicar a los autores materiales e intelectuales en un penal público de Pucallpa, Perú, pero las autoridades bolivianas "se han pasado la pelota" entre carteras de Estado. Según su testimonio, la inacción del Ministerio de Gobierno, Cancillería y el Viceministerio de Régimen Interior permitió que los sujetos recuperaran su libertad.

Señalados por el incumplimiento

La denuncia que preparan sus abogados apunta directamente a tres exautoridades por presunto incumplimiento de deberes: Eduardo del Castillo (Gobierno), Celinda Sosa (Relaciones Exteriores) y Jhonny Aguilera (viceministro de Régimen Interior).

"Lo voy a hacer por incumplimiento de deberes hacia esas (ex) autoridades porque nunca han demostrado la voluntad de querer solicitar la extradición de estos peruanos... Al momento, ellos están libres, están prófugos nuevamente", agregó.

Sobre el exviceministro Aguilera, Torrez recordó que este "se había comprometido a dar con los autores y hacer todo lo posible para que ellos vengan a pagar en Bolivia su delito, pero no ha sido así".

Respuesta a Del Castillo

Ante las recientes declaraciones de Eduardo Del Castillo sobre la presunta vulneración de sus derechos durante su aprehensión, Torrez pidió empatía con su pérdida.

"Ahora yo vi y escucho al señor Castillo (reclamar) sobre los derechos que tiene su hija... pero imagínese cómo estoy yo. Ahora él que se ponga en mi lugar, yo he perdido un hijo en la plenitud de su vida".

El padre del teniente instó a que el caso de su hijo no quede en la impunidad y que las nuevas autoridades judiciales demuestren la independencia que pregonan, actuando conforme a la ley.

