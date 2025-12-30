"Mi hija tiene autismo": La declaración de Eduardo del Castillo tras su aprehensión

Tras ser aprehendido este lunes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brindó una declaración informativa en la que negó los cargos de obstrucción y detalló lo que sucedió durante su detención. La exautoridad centró su defensa en el carácter médico de su viaje y en la protección de su familia.

El motivo del viaje: salud

Del Castillo fue enfático al desmentir las acusaciones de obstaculización, señalando que su traslado al extranjero tenía una justificación humanitaria:

"Decidimos en familia comprar pasajes para viajar a Santiago y tratar el autismo de Emilia, teniendo como fecha de retorno el día 12 de enero de 2026".

Explicó que el centro médico neurológico "UC CHRISTUS", en Chile, había aceptado realizar una revisión médica a su hija menor. Según su testimonio, la interrupción de este viaje no solo afectó su libertad de locomoción, sino también el derecho a la salud de la menor.

El exministro relató que, al llegar a la ventanilla de Migración, se le impidió el registro sin motivo legal aparente:

"Manifestaron que el servicio ya había cortado en atención a problemas con el sistema... esto provocó el retraso en los vuelos internacionales".

Posteriormente, denunció agresiones físicas contra su familia en medio del caos del operativo:

"El capitán realiza una maniobra, una maniobra fuerte golpeando a mi hija menor que se encontraba en brazos, hecho que se encuentra registrado en videos".

Del Castillo criticó el despliegue de la fuerza pública, calificándolo de desproporcionado y confuso:

"Fuimos rodeados por un grupo mayúsculo de efectivos policiales que no nos permiten la circulación correspondiente... evidenciando que el vuelo hacia Santiago ya había despegado".

Asimismo, cuestionó la revisión de su equipaje, señalando que se le intentó vincular con maletas que no le pertenecían:

"Manifesté al capitán que me muestre cuál es el equipaje que estaba registrado a mi nombre o que tendría algún problema... logré evidenciar que las maletas no estaban registradas a mi nombre".

Estado de "shock" y desprotección

Finalmente, el exministro subrayó el impacto emocional en sus hijas, quienes presenciaron la detención:

"Mis ambas hijas entraron en crisis y lo pueden evidenciar con las cámaras de seguridad, no dejaban de llorar y mi persona pidió la presencia de la Defensoría de la Niñez".

Concluyó su declaración afirmando que se han transgredido sus derechos y los de su familia, y que espera que este tipo de acciones "no vuelvan a ocurrir nunca más" por el bien de la imagen del país.

