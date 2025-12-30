Eduardo del Castillo comparece en audiencia por acción de libertad

El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llegó la tarde de este martes al Palacio de Justicia, en el piso 11 del Juzgado 15 de Anticorrupción, para comparecer en una audiencia determinante, en el marco de la acción de libertad interpuesta por su defensa, tras haber sido retenido por autoridades policiales en la ciudad de Santa Cruz.

El recurso legal presentado busca la restitución de su derecho a la libre locomoción, luego de que el exministro fuera conducido a dependencias policiales tras un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cuando se disponía a viajar al exterior del país.

Pronunciamiento del Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el traslado de Del Castillo se produjo durante un control rutinario realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Cuando la Felcn solicitó revisar su equipaje, él se negó a que eso suceda y, por lo tanto, fue llevado a dependencias de la Felcc”, detalló la autoridad.

Oviedo aclaró además que la resolución de la acción de libertad es una atribución exclusiva del Órgano Judicial, y que el Ministerio de Gobierno no interviene en la determinación final del caso.

Investigación en curso

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que las investigaciones que se siguen contra el exministro, fueron iniciadas a partir de un informe de acción directa elaborado por la Policía Boliviana.

Según explicó, el reporte está vinculado a un hecho ocurrido en el aeropuerto de Viru Viru, cuando la exautoridad intentaba abordar un vuelo con destino al exterior.

Mariaca aseguró que el Ministerio Público analizará los antecedentes del caso para garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.

La audiencia instalada en el Palacio de Justicia será clave para definir la situación legal inmediata del exministro, mientras se aguarda la determinación de la autoridad judicial.

