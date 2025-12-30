Fiscalía definirá en 24 horas la situación jurídica del exministro Eduardo Del Castillo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que en un plazo de 24 horas el fiscal asignado al caso resolverá la situación jurídica del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien fue aprehendido este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba viajar al extranjero junto a su familia.

Mariaca explicó que Del Castillo fue aprehendido por la Policía Boliviana por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“El Ministerio Público va a resolver conforme a derecho en el transcurso del día, puesto que tenemos las 24 horas que la ley establece para definir su situación jurídica. El fiscal asignado ya se encuentra analizando los informes remitidos por la Policía para determinar si corresponde una imputación formal”, afirmó.

La autoridad precisó que las actuaciones del Ministerio Público se desarrollarán bajo los principios de objetividad e independencia, tomando en cuenta los indicios y elementos que fueron adjuntados al cuaderno de investigación.

“Él se encuentra aprehendido desde aproximadamente las 00:00 y eso implica que el Ministerio Público deba tomar su declaración informativa en calidad de aprehendido para luego disponer lo que por ley corresponda”, agregó.

Mariaca también aclaró que, al momento de la acción policial, el exministro no registraba ninguna denuncia previa presentada por persona o institución alguna.

Mira la programación en Red Uno Play