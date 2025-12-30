"No tenía arraigo": Comandante confirma aprehensión de Del Castillo; se espera su audiencia cautelar

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el aeropuerto internacional de Viru Viru por estorbar a la función policial y desobedecer a la autoridad al no permitir la requisa de su equipaje.

Según explicó, “ayer tuvimos conocimiento de un viaje del señor exministro de Gobierno, acompañado de su familia. Este viaje, en primera instancia, lo realiza abordando un avión desde La Paz hacia Santa Cruz; una vez arriba, en Viru Viru, toma conexión con dirección a la República de Chile”.

El comandante detalló que durante el control, Del Castillo no colaboró con los procedimientos establecidos para la revisión de documentos y equipaje.

“Cuando se encontraba en la zona de preembarque, personal de la FELCN tomó contacto con él con la finalidad de realizar todos los procedimientos establecidos. Esta persona no colaboró con la presentación de los documentos respectivos ni con la revisión de sus maletas, en ese momento se procedió a la aprehensión por impedir o entorpecer el ejercicio de las funciones públicas y desobediencia a la autoridad”, dijo Gómez.

De igual manera, afirmó, "no tener registro de que tenía arraigo o que no podía salir del país", y que el motivo del viaje se encuentra en proceso de investigación. Finalmente, el exministro fue trasladado a la FELCC central en Santa Cruz por motivos de seguridad y se espera que en las próximas sea puesto ante un juez cautelar.

