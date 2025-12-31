“La justicia hizo lo correcto”, dijo el exministro Del Castillo tras su liberación

El exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue liberado luego de permanecer aprehendido por una denuncia de obstrucción a la autoridad policial en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

En su primera declaración, Del Castillo aseguró que se siente aliviado por la decisión judicial y destacó que utilizó los canales legales para garantizar su libertad.

“Presentamos una acción de libertad que instruyó el cese a la ilegal persecución que viví junto a mis acompañantes. Me siento muy feliz por mi familia y creemos que la justicia hizo lo correcto en esta oportunidad”, declaró Del Castillo.

Respecto a sus planes personales y familiares, el exministro aclaró que continuará en el país y dará prioridad a la salud de su hija.

“Vamos a tratar de reprogramar el viaje y ver si no hemos perdido ninguna de las citas médicas. Yo soy una persona que se ha mantenido en el país y no me voy a ir porque este es el país que amo. Tendré un viaje para que mi hija pueda ser tratada y luego regresaré al país”, afirmó.

Con relación a los cuestionamientos sobre su posible fuga, Del Castillo rechazó las acusaciones. “¿Cómo me voy a fugar? Hubiera salido vía terrestre hace meses y no lo hice. Quién va a fugar a través de un aeropuerto con altísima seguridad y peor aún con toda mi familia”, indicó.

La exautoridad reafirmó su disposición a colaborar con la justicia: “Imagínese la cantidad de procesos que se han intentado armar en las 19 horas que hemos estado detenidos, y vamos a presentarnos las veces que sean necesarias ante la justicia para demostrar que no hemos cometido ningún delito y no tenemos nada que esconder”.

