Eduardo Del Castillo Del Castillo FELCC

Nacionales

“La justicia hizo lo correcto”, dijo el exministro Del Castillo tras su liberación

El exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recuperó su libertad tras permanecer aprehendido por una denuncia de obstrucción a la autoridad policial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/12/2025 21:19

Santa Cruz, Bolivia

El exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue liberado luego de permanecer aprehendido por una denuncia de obstrucción a la autoridad policial en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

En su primera declaración, Del Castillo aseguró que se siente aliviado por la decisión judicial y destacó que utilizó los canales legales para garantizar su libertad.

“Presentamos una acción de libertad que instruyó el cese a la ilegal persecución que viví junto a mis acompañantes. Me siento muy feliz por mi familia y creemos que la justicia hizo lo correcto en esta oportunidad”, declaró Del Castillo.

 

 

 

Respecto a sus planes personales y familiares, el exministro aclaró que continuará en el país y dará prioridad a la salud de su hija.

“Vamos a tratar de reprogramar el viaje y ver si no hemos perdido ninguna de las citas médicas. Yo soy una persona que se ha mantenido en el país y no me voy a ir porque este es el país que amo. Tendré un viaje para que mi hija pueda ser tratada y luego regresaré al país”, afirmó.

 

Con relación a los cuestionamientos sobre su posible fuga, Del Castillo rechazó las acusaciones. “¿Cómo me voy a fugar? Hubiera salido vía terrestre hace meses y no lo hice. Quién va a fugar a través de un aeropuerto con altísima seguridad y peor aún con toda mi familia”, indicó.

La exautoridad reafirmó su disposición a colaborar con la justicia: “Imagínese la cantidad de procesos que se han intentado armar en las 19 horas que hemos estado detenidos, y vamos a presentarnos las veces que sean necesarias ante la justicia para demostrar que no hemos cometido ningún delito y no tenemos nada que esconder”.

