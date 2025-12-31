Otorgan libertad al exministro Eduardo Del Castillo

Tras varias horas de audiencia en el piso 11 del Juzgado 15, un juez determinó la libertad para el exministro Eduardo Del Castillo. La exautoridad, que permaneció todo el martes en celdas de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen), logró revertir el pedido de detención preventiva solicitado por el Ministerio Público bajo un fuerte resguardo policial.

Durante la audiencia, el abogado de la defensa argumentó que al momento del viaje “no existía alerta migratoria, arraigo y mucho menos un proceso pendiente”. Del Castillo explicó que el traslado a Chile era para una revisión médica de su hija menor: “Hace un par de semanas nos enteramos de que fuimos aceptados en un Centro Médico Internacional en Santiago por un trastorno que ella tiene”.

Según la exautoridad, el traslado a Chile tenía fines estrictamente médicos para su hija menor, quien fue aceptada en un centro especializado tras semanas de espera. “Este pasaje fue comprado con semanas de antelación... una noticia emotiva para la familia”, declaró Del Castillo, detallando que viajaba con su esposa, hijas, una psicopedagoga y un amigo.

Respecto a los hechos en la terminal aeroportuaria, Del Castillo relató que un policía le advirtió directamente: “No lo van a dejar abordar, tenemos instrucciones”. La exautoridad aseguró que más adelante, en otro punto, les indicaron a todos los pasajeros que no había instrucciones para hacer el proceso de Migración, pero la aglomeración de personas con destinos internacionales finalmente obligó a los funcionarios a abrir las puertas.

La defensa enfatizó que no existió ninguna irregularidad con el equipaje para sustentar una sospecha de fuga. “Mi defendido no tenía ninguna maleta a su nombre, todas estaban a nombre de Abad Arana”, concluyó el jurista, quien sostuvo que su cliente siempre actuó bajo derecho.

“Ya existen mandamientos de libertad emitidos por orden de la Jueza de Warnes, en ese entendido voy a ordenar de que se cumpla esta sentencia y se deje de hostigar a los ciudadanos, accionados y a los menores de edad porque tienen protección reforzada y peor aún si tienen algún grado de discapacidad”, indicó el juez. Asimismo ordenó que se cumplan los mandamientos de Libertad ya emitidos de manera inmediata, "ya pueden gozar de su libertad", sentenció.

