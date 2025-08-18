TEMAS DE HOY:
Eduardo Del Castillo: “Nuestro objetivo se cumplió, el MAS logró salvar su sigla”

Del Castillo resaltó que el MAS-IPSP logró levantarse en un escenario de crisis política, económica y social, y que pudo encarar una campaña adversa con nuevos cuadros políticos.

Hans Franco

18/08/2025 18:33

Foto: Eduardo del Castillo, candidato del MAS
La Paz

El candidato presidencial del MAS-IPSP, Eduardo Del Castillo, se pronunció tras las elecciones generales y aseguró que, aunque el partido no alcanzó la segunda vuelta, el principal logro fue “salvar y preservar la sigla” en uno de los momentos más difíciles.

“Hasta el momento nuestros objetivos fueron cumplidos. Logramos salvar la sigla del MAS-IPSP, dañada no solo por los ataques de sectores reaccionarios, sino también por la guerra intestina entre ambos bandos fratricidas”, señaló en un mensaje en sus redes sociales. 

Del Castillo destacó que, en medio de la crisis política y social, el MAS-IPSP pudo encarar la campaña con nuevos cuadros políticos, lo que consideró un inicio de renovación interna. “Después de 20 años, el MAS cambió de cuadros políticos de cara a los próximos 30 años”.

También lamentó la deserción de militantes que, según dijo, siguieron a “falsos ídolos”. Al mismo tiempo, convocó a los simpatizantes desorientados a volver a la organización, mientras que quienes traicionaron al instrumento político, afirmó, “serán juzgados por la historia”.

El candidato llamó a la militancia a realizar una autocrítica y a reagruparse con miras al futuro.

Del Castillo advirtió que, si el próximo gobierno implementa medidas económicas de shock, se podría abrir un escenario de mayor conflictividad social.

Sostuvo que el MAS-IPSP volverá al poder en el futuro y citó al expresidente uruguayo José Mujica: “No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo, la vida es una lucha permanente con avances y retrocesos. No es el fin del mundo. Debemos aprender de los errores y volver a empezar”.

Mira la publicación de Eduardo del Castillo: 

https://www.facebook.com/share/p/19chJN8wcN/

 

 

