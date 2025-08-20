El hombre que increpó a Del Castillo en su recinto de votación teme por su vida

Lorgio Peña, el hombre que increpó a Eduardo Del Castillo el día de las elecciones, afirmó que teme por su vida y la de su familia.

"Pido garantías. Yo pienso que hacer una cosa con mi persona es bajarse mucho. Yo soy un ciudadano normal y corriente que ese día dije lo que yo sentía y que mucha gente quizás calla, pero yo lo vi a él y tuve el valor, al fin y al cabo a mis 70 años ¿Qué más me puede pasar? Ya pasé por varios lugares; una cosa más que haga y que lo sienta. Me siento feliz por eso. Temo por mí porque sabemos cómo se ha manifestado este gobierno durante estos 5 años y años más atrás, unos 15 o 20 años, entonces hay que temerle", indicó Lorgio Peña.

Asimismo, indicó que ha visto vehículos extraños circular por su casa.

"En el barrio que yo vivo no hay movilidades de alta gama. Hay Toyotas de la gente que trabaja y las otras marcas que son normales, pero he visto vueltear mi casa en tres oportunidades movilidades de alta gama. Me refiero a esas Toyota, esas vagonetas grandes. No he podido ver las placas, pero me ha preocupado", agregó.

Por otro lado, la defensa del hombre indicó que no se realizaron amenazas a exministro de Gobierno.

"El incidente que pasó el día de las elecciones fue una expresión simplemente que él ha tenido y ahí fue donde le dijeron que lo iban a denunciar y que le iban a abrir un proceso. En la revisión que hemos hecho al video, no se observa ninguna amenaza", afirmó el abogado de Peña

El jurista aseguró que se presentarán de manera voluntaria en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Independientemente a ello, nosotros, mañana, con el mismo señor Lorgio nos vamos a ir a la Felcc a hacer una presentación espontánea. Caso contrario, lo posible es que nosotros presentemos una acción de libertad preventiva para prevenir precisamente cualquier acto de denuncia, aprehensión, porque no nos olvidemos que Del Castillo ha manejado a la Policía. Ahora, quien es ministro es Roberto Ríos que fue su viceministro, entonces su cuota de poder aún lo tiene, la gente con la que él trabajaba, aún sigue trabajando. Entonces nosotros para prevenir cualquier cosa, tanto para proteger su vida, su integridad y su libertad, vamos a presentar una acción de libertad de carácter preventiva", explicó el abogado.

