Se apagó el sueño de San Juan FC de llegar a la División Profesional del fútbol boliviano, tras caer en la definición por penales frente a ABB de El Alto, en el partido de vuelta del ascenso y descenso indirecto, disputado la tarde de este martes en el estadio Titán de Villa Ingenio.

El cuadro santo no logró sostener el resultado y terminó perdiendo 2-0 en el tiempo reglamentario, resultado que igualó la serie global. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Percy Loza, a los 47 minutos del primer tiempo, y Alejandro Cervantes, a los 56 del complemento.

Con el empate en el global (3-3), el ascenso se definió desde el punto penal. En la tanda, San Juan FC falló un solo disparo, ejecutado por Ricardo Suárez, mientras que los jugadores de ABB fueron efectivos y se impusieron por 5-3.

De esta manera, el equipo de Warnes deberá volver a competir en la próxima temporada en busca del ascenso, mientras que ABB aseguró su lugar en la División Profesional del fútbol boliviano.

