¡Imágenes sensibles! Indigente deja ciega a una mujer tras golpearla con una tabla con un clavo

Un acto de violencia gratuita conmocionó a la ciudad de Seattle, Estados Unidos, tras difundirse las imágenes de un ataque "escalofriante". Jeanette Marken, una adulta mayor de 75 años, perdió la visión de su ojo derecho luego de ser agredida brutalmente por un hombre en situación de calle mientras esperaba para cruzar un semáforo.

El momento de la agresión

El ataque, captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, ocurrió frente al juzgado del condado de King. En las imágenes se observa cómo el agresor, identificado como Fale Vaigalepa Pea, de 42 años, se posiciona detrás de Marken portando una tabla de madera que tenía un clavo (o tornillo) sobresaliendo en uno de sus extremos, según informa El Heraldo de México.

Sin mediar palabra, Vaigalepa Pea golpeó el rostro de la mujer con el arma contundente, provocando que esta cayera al suelo instantáneamente. Mientras la víctima se tocaba el rostro ensangrentado en estado de shock, el agresor se alejó de la escena con total tranquilidad.

Daños irreversibles

Tras ser auxiliada por testigos y trasladada de urgencia a un hospital, los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones:

Fracturas múltiples: Marken sufrió fracturas en la nariz y el pómulo.

Pérdida de visión: El clavo impactó directamente en el globo ocular derecho, causando daños irreversibles que le han provocado la pérdida total de la vista en ese ojo.

Un agresor "habitual"

La policía logró detener a Fale Vaigalepa Pea poco después del incidente. Lo más alarmante del caso surgió de las propias grabaciones de las cámaras corporales de los agentes durante el arresto.

En el video se escucha a un oficial preguntar: "¿Es Fale Pea?", a lo que su compañero responde afirmativamente, describiéndolo como un individuo "conocido por sus agresiones aleatorias". Según los informes policiales, Pea es un "habitual" de la zona que ya contaba con antecedentes por golpear a personas al azar, pero en esta ocasión decidió "intensificar" la violencia de su ataque.

