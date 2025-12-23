La creadora de contenido brasileña María Katiane Gomes da Silva, de 25 años, falleció el pasado 29 de noviembre tras caer desde el décimo piso de un edificio en el sur de São Paulo. Diez días después, la Policía arrestó a su esposo, señalado como sospechoso en la muerte de la influencer.

Recientemente se difundieron imágenes que muestran los últimos momentos de María Katiane con vida. En los videos se aprecia a la pareja discutiendo, momentos previos a que la mujer cayera al piso del garaje, mientras el hombre aparece corriendo a socorrerla.

Originaria del distrito de Realejo, en la zona rural de Crateús, estado de Ceará, María Katiane trabajó en un supermercado y un restaurante antes de mudarse a São Paulo para dedicarse a la creación de contenido. Según medios locales, su relación con el esposo estuvo marcada por episodios de violencia.

El programa brasileño Fantástico compartió videos grabados en el condominio donde vivía la pareja, que ahora son analizados por la Policía Civil. Las imágenes muestran agresiones sufridas por la víctima minutos antes de la caída, tanto en el estacionamiento como dentro del ascensor.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras familiares y seguidores de la joven esperan que se haga justicia.

