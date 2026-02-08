¡Pánico en los Juegos de Invierno! La estrella del esquí sufrió una caída brutal

El mundo del deporte quedó paralizado este domingo tras la impactante caída de Lindsey Vonn durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno. La estadounidense, una de las máximas figuras del esquí alpino, perdió el control apenas iniciada la carrera y terminó tendida sobre la nieve, con visibles gestos de dolor.

Vonn, de 41 años, llegó a esta edición olímpica con antecedentes físicos delicados. La semana anterior había sufrido una seria lesión en la rodilla y, aun así, decidió competir en lo que estaba previsto como su última prueba olímpica. Sin embargo, el temor a un desenlace trágico se hizo realidad en los primeros metros del recorrido.

Según se observó en las imágenes, la esquiadora enganchó su brazo izquierdo en una puerta, se desestabilizó en un salto y cayó con violencia en la pista Olimpia delle Tofane, un escenario simbólico en su carrera, donde consiguió varias de sus victorias más recordadas en la Copa del Mundo.

Tras el accidente, Vonn permaneció en el suelo, llorando y sin poder reincorporarse. El personal médico ingresó rápidamente para asistirla y, debido a la gravedad del golpe, se decidió su evacuación inmediata en helicóptero. Hasta el cierre de esta nota, no se había emitido un parte médico oficial, aunque el panorama genera preocupación.

La caída golpea de lleno a una trayectoria histórica. Lindsey Vonn fue campeona olímpica en Vancouver 2010, acumuló 82 victorias en la Copa del Mundo y conquistó cuatro Globos de Cristal generales. Se retiró en 2019, pero regresó el año pasado con una prótesis en la rodilla derecha, buscando competir sin el dolor que la acompañó durante años.

El accidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, convirtiéndose en una de las escenas más impactantes de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

