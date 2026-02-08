¡Escándalo! Brutal pelea en la Bundesliga: un jugador le rompió la camiseta al rival

En la vigésima primera jornada de la Bundesliga, Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach firmaron un empate 1-1 en el estadio Borussia-Park, un resultado que dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas. El choque estuvo marcado por un momento de gran tensión en el minuto 68, cuando Exequiel Palacios y Kevin Stöger protagonizaron un altercado que interrumpió el partido. Durante el forcejeo, Stöger arrancó la camiseta de Palacios, lo que generó un tumulto entre jugadores y obligó al árbitro Christian Dingert a intervenir, amonestando a ambos futbolistas.

En cuanto al juego, Borussia Mönchengladbach se adelantó temprano gracias a Jannis Engelhardt, quien aprovechó un rebote tras un disparo de Haris Tabakovic y abrió el marcador. Bayer Leverkusen igualó antes del descanso, cuando un potente disparo de Aleix García terminó en autogol de Philipp Sander, lo que permitió a los visitantes mantener vivas sus aspiraciones.

Durante la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, pero sin éxito. Patrick Schick remató al poste y Jens Castrop estuvo cerca de marcar, mientras que Janis Blaswich realizó intervenciones clave para Leverkusen. A pesar de la intensidad, la igualdad se mantuvo hasta el final del partido.

Con este resultado, Bayer Leverkusen se mantiene en la quinta posición de la Bundesliga, tras haber sumado cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, mientras que Borussia Mönchengladbach prolonga su sequía de triunfos a cinco encuentros y se ubica 12.º, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso. La racha negativa del Gladbach ante Leverkusen se extiende desde noviembre de 2019, aunque el entrenador Eugen Polanski conserva el respaldo de la dirigencia.

