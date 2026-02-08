Camila I reveló que cumplió tres sueños el día de su coronación, ¿cuáles fueron?

El día de su coronación como Reina del Carnaval cruceño, Camila I reveló que cumplió tres sueños que tenía desde niña.

La soberana contó emocionada durante su discurso que siempre soñó con ser piloto y ese anhelo se hizo realidad al llegar en helicóptero al 'Buri Carnavalero' previas a su gran noche.

Otro de sus sueños fue ser bombero. Durante la jornada, Camila I subió a un carro de rescatistas como parte del proyecto impulsado por la comparsa Testarudos, viviendo una experiencia que calificó como inolvidable.

Y finalmente, el sueño más grande: convertirse en Reina del Carnaval. Con la corona ya en su cabeza, Camila I aseguró que ese momento representa el orgullo de llevar el nombre de Santa Cruz y servir a su pueblo.

“Me hicieron cumplir tres sueños en un mismo día. Soñaba con ser piloto y subí a un helicóptero; soñé en niña con ser bombero y subimos a un carro de rescatistas”, expresó la soberana, agradeciendo a los Testarudos por acompañarla en esta etapa.

Así, en una sola jornada, Camila I vivió uno de los días más importantes de su vida, pero el principal como dijo es llevar el nombre de Santa Cruz en alto.

Mira la programación en Red Uno Play