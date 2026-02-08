TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Camila I reveló que cumplió tres sueños el día de su coronación, ¿cuáles fueron?

Entre emoción y alegría, Camila I concretó tres metas personales el mismo día que asumió oficialmente su reinado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/02/2026 23:01

Santa Cruz, Bolivia

El día de su coronación como Reina del Carnaval cruceño, Camila I reveló que cumplió tres sueños que tenía desde niña.

La soberana contó emocionada durante su discurso que siempre soñó con ser piloto y ese anhelo se hizo realidad al llegar en helicóptero al 'Buri Carnavalero' previas a su gran noche.

Otro de sus sueños fue ser bombero. Durante la jornada, Camila I subió a un carro de rescatistas como parte del proyecto impulsado por la comparsa Testarudos, viviendo una experiencia que calificó como inolvidable.

Y finalmente, el sueño más grande: convertirse en Reina del Carnaval. Con la corona ya en su cabeza, Camila I aseguró que ese momento representa el orgullo de llevar el nombre de Santa Cruz y servir a su pueblo.

“Me hicieron cumplir tres sueños en un mismo día. Soñaba con ser piloto y subí a un helicóptero; soñé en niña con ser bombero y subimos a un carro de rescatistas”, expresó la soberana, agradeciendo a los Testarudos por acompañarla en esta etapa.

Así, en una sola jornada, Camila I vivió uno de los días más importantes de su vida, pero el principal como dijo es llevar el nombre de Santa Cruz en alto.

