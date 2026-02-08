El Wydad Casablanca consiguió un triunfo clave en su visita a Kenia y lo hizo con participación boliviana. Ramiro Vaca y Moisés Paniagua fueron titulares en el 1-0 frente a Nairobi United, en un duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo B de la Copa Confederación de África.

El partido se disputó este domingo en el Centro Deportivo Internacional Moi de Kasarani, en las afueras de Nairobi, donde el equipo marroquí dominó gran parte del trámite y terminó encontrando el gol en el cierre.

Para Vaca fue una jornada especial, ya que significó su debut oficial con el Wydad. El mediocampista tuvo una actuación destacada, mostró precisión en la circulación del balón y se animó a buscar el arco rival en varias ocasiones, aunque sin lograr convertir. Fue sustituido a los 73 minutos.

Paniagua, por su parte, jugó su segundo encuentro con el club en este torneo continental. El ex Always Ready se mantuvo en cancha durante 66 minutos, aportando equilibrio y orden en el mediocampo antes de ser reemplazado.

Con esta victoria como visitante, el Wydad llegó a 12 puntos y se colocó en la cima de la serie, dando un paso importante hacia los cuartos de final cuando aún restan tres fechas para el cierre de la fase de grupos. AS Maniema Union y Azam United lo siguen con 9 unidades, mientras que Nairobi United permanece sin puntos.

El tanto que definió el compromiso llegó a los 89 minutos y fue obra de Wissam Ben Yedder. El siguiente reto del equipo marroquí será el domingo 15, cuando reciba al Azam United en el Estadio Mohammed V de Casablanca.

