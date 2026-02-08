TEMAS DE HOY:

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Especiales

Fallas en vehículos generan preocupación por la gasolina que se comercializa

Un reportaje especial recoge testimonios de conductores y análisis técnicos sobre posibles fallas provocadas por el combustible.

Red Uno de Bolivia

08/02/2026 14:23

Escuchar esta nota

La calidad de la gasolina que se comercializa en el país vuelve a generar preocupación. Un reportaje especial de Notivisión investigó los efectos que este combustible estaría provocando en distintos vehículos, a partir de denuncias y reclamos de usuarios que reportan fallas mecánicas recurrentes tras el uso de gasolina.

La investigación recoge testimonios de conductores afectados, quienes relatan daños en sus motorizados y el impacto económico que esto representa. A estos reclamos se suman explicaciones técnicas de mecánicos especializados, que advierten sobre problemas detectados en motores y sistemas de combustión.

El reportaje profundiza en las posibles causas de estas fallas y expone evidencias que alimentan el debate sobre la calidad del combustible. Notivisión presenta este trabajo periodístico para informar a la población sobre una problemática que afecta de manera directa al parque automotor y a la economía de miles de familias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Valencia vs real madrid

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Valencia vs real madrid

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD