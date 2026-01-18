Siete años de bloqueos en Bolivia dejaron $us 3.200 millones en pérdidas, 54 muertos y más de 1.000 heridos

Desde 2019, Bolivia ha vivido una serie de conflictos que han marcado la historia reciente del país. Según un registro de hechos sociales y económicos, el país ha estado bloqueado un total de 160 días, lo que ha generado pérdidas superiores a 3.200 millones de dólares y ha afectado a miles de bolivianos.

Los bloqueos, paros y protestas violentas no solo han detenido el transporte y la industria, sino que han puesto en riesgo la vida de los ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que entre 2019 y 2025 se registraron más de 54 muertes y más de 1.000 heridos relacionados con movilizaciones.

2019: el inicio del caos

Las protestas por presunto fraude electoral en 2019 derivaron en un paro nacional de 21 días. Hubo enfrentamientos con grupos afines al entonces presidente Evo Morales, dejando 37 muertos y 715 heridos. Este fue el primer golpe al desarrollo económico de la última década.

2020-2021: la pandemia y los bloqueos

Durante la pandemia, los bloqueos complicaron la crisis sanitaria. Carreteras cortadas en Santa Cruz, Oruro y La Paz impidieron el traslado de pacientes y el abastecimiento de oxígeno. En 2021, nuevas movilizaciones, principalmente contra la Ley 1386 y el contrabando de alimentos, sumaron 18 días de bloqueos y enfrentamientos.

2022-2023: demandas sociales y presiones políticas

Santa Cruz paralizó el país por 36 días, exigiendo la realización del censo y mejor distribución de recursos. En 2023, los bloqueos se centraron en la habilitación de Evo Morales para elecciones judiciales, dejando incomunicadas varias regiones y afectando el comercio y transporte.

2024-2026: el estancamiento continúa

Los últimos tres años han estado marcados por enfrentamientos entre 'evistas' y el gobierno de Luis Arce. Bloqueos de hasta 24 días, escasez de combustible y pérdidas de vidas humanas muestran un país que sigue atrapado en conflictos políticos y sociales. En 2026, por ejemplo, las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) provocaron el cierre de más de 50 rutas, afectando directamente la actividad económica.

El precio de bloquear al país

El impacto económico y social de los bloqueos es profundo:

3.200 millones de dólares perdidos

Más de 1.000 heridos

54 muertos

Retraso en la educación, la producción y el empleo

Actualmente, en la Cámara de Diputados se debaten tres proyectos de ley destinados a prevenir los bloqueos y fomentar soluciones mediante el diálogo. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá Bolivia superar este ciclo de confrontación y recuperar su desarrollo perdido?

