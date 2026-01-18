Monseñor Leigue cuestiona bloqueos en Bolivia: “No se puede vivir anclados en el pasado”

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, cuestionó este domingo los bloqueos de carreteras en el país, y advirtió que estas medidas afectan directamente a personas ajenas a los conflictos.

Durante su homilía dominical, Leigue criticó que algunos sectores justifiquen los bloqueos en nombre de toda la población, señalando que esa postura “no es lo más adecuado” y que solo contribuye a agravar la tensión social.

“No se puede vivir en el pasado. Recordarlo tiene sentido solo si ayuda a avanzar y fortalecer la esperanza”, afirmó.

A pocos días de iniciado el año, el líder religioso destacó que hay señales de esperanza, pero advirtió que Bolivia necesita dejar atrás la confrontación para avanzar hacia soluciones reales.

En ese sentido, hizo un llamado a “hacer luz” y priorizar el bien común por encima de los intereses particulares o de grupo.

“Es responsabilidad de todos abandonar actitudes que nos mantienen anclados en conflictos del pasado”, sostuvo.

Monseñor Leigue reiteró que solo a través del diálogo y la construcción compartida será posible superar el difícil momento que atraviesa el país.

